Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 28 августа 2025

Отключение света в Иркутске 28 августа 2025 коснется Октябрьского, Свердловского, Правобережного и Ленинского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях для предотвращения аварий.
Отключение света в Иркутске 28 августа 2025.
В Ленинском районе по половине адресов света не будет около двух часов в ночное время, а на некоторых улицах его отключат на весь день. В Октябрьском районе электричества не будет с 9:00 до 19:00. В Правобережном районе временные неудобства возникнут на улицах Марии Цукановой, Сурнова, Щорса, Баррикад и других. В Свердловском районе света не будет всего по трем улицам.
Конкретные адреса и время, где пройдет отключение света в Иркутске 28 августа 2025 года, представлена в фотокарточках.
В Ленинском районе на некоторых улицах свет отключат на весь день. Фото: тг-канал «Свет38» В Октябрьском районе электричества не будет с 9:00 до 19:00. Фото: тг-канал «Свет38» В Правобережном районе света не будет с 9 до 17 и с 14 до 17 часов. Фото: тг-канал «Свет38» В Свердловском районе света не будет всего по трем улицам. Фото: тг-канал «Свет38».