Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 28 августа 2025

В Ленинском районе по половине адресов света не будет около двух часов в ночное время, а на некоторых улицах его отключат на весь день. В Октябрьском районе электричества не будет с 9:00 до 19:00. В Правобережном районе временные неудобства возникнут на улицах Марии Цукановой, Сурнова, Щорса, Баррикад и других. В Свердловском районе света не будет всего по трем улицам.