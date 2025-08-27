В Новосибирске откроется сезон осенних дачных ярмарок

С 28 августа по 12 сентября горожане смогут приобрести саженцы, овощи, фрукты и местные продукты на шести торговых площадках в пяти районах города.
В Новосибирске стартует традиционный осенний сезон ярмарок для садоводов и дачников. Торговля будет организована с 28 августа по 12 сентября сразу на шести площадках в Дзержинском, Первомайском, Советском, Заельцовском и Калининском районах города.
Как сообщили в мэрии, покупателям предложат саженцы, семена, свежие овощи и фрукты, а также широкий выбор продукции от местных производителей: мясные полуфабрикаты, сыры, мёд, масло, рыбу, деликатесы, текстиль и промтовары.
Дольше всего ярмарки будут работать в Дзержинском районе: 28−29 августа и 4−5 сентября на перекрёстке улиц Трикотажной и Авиастроителей, а также 11−12 сентября у ТЦ «Роща». В Первомайском районе (ул. Физкультурная), Советском (ул. Ветлужская) и Заельцовском (ул. Кропоткина у ТЦ «Квадрат») торговые ряды будут открыты 5 и 6 сентября. Завершится сезон 12 сентября в Калининском районе на улице Лейтенанта Амосова.
Организаторы отмечают, что такие ярмарки ежегодно пользуются большим спросом у дачников и помогают горожанам пополнить запасы свежих и натуральных продуктов к осени.