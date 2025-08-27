В Новосибирске откроется сезон осенних дачных ярмарок

Дольше всего ярмарки будут работать в Дзержинском районе: 28−29 августа и 4−5 сентября на перекрёстке улиц Трикотажной и Авиастроителей, а также 11−12 сентября у ТЦ «Роща». В Первомайском районе (ул. Физкультурная), Советском (ул. Ветлужская) и Заельцовском (ул. Кропоткина у ТЦ «Квадрат») торговые ряды будут открыты 5 и 6 сентября. Завершится сезон 12 сентября в Калининском районе на улице Лейтенанта Амосова.