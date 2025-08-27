Обнаружены останки динозавра с «броней» из шипов метровой длины

«Когда мы начали изучать останки этого динозавра, мы просто не могли поверить в то, насколько причудливым является его облик. Он не похож ни на одного другого динозавра или любое современное живое существо. Его изучение полностью перевернуло наши представления о том, как эволюционировали анкилозавры, а также эта находка стала демонстрацией того, что нам еще многое предстоит узнать об этих удивительных животных», — заявил профессор Бирмингемского университета (Великобритания) Ричард Батлер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.