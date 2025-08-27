Минздрав Беларуси: медработники не должны устанавливать показания для использования школьниками телефонов в экстренной ситуации

В Минздраве прокомментировали, как будет работать ограничение на использование мобильных гаджетов в школах Беларуси с 1 сентября 2025 года.
В Минздраве дали, как мы писали ранее, четкие рекомендации относительно того, что должно быть написано в медицинской справке, если ребенку можно, в качестве исключения, пользоваться мобильными устройствами в течение учебного дня.
«Дополнительно сообщаем, что в компетенцию медицинских работников не входит установление показаний для использования обучающимися устройств мобильной связи при возникновении угрозы жизни или их здоровью для информирования законного представителя ребенка или иных лиц, в том числе для оказания медпомощи», — говорится в официальном сообщении Минздрава Беларуси.
Также для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, профильное Министерство поручило организовать совместную слаженную работу госучреждений здравоохранения, которая будет направлена на «оперативную выдачу медицинской справки с необходимыми рекомендациями от врача-специалиста согласно законодательству».
