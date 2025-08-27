Минздрав Беларуси: медработники не должны устанавливать показания для использования школьниками телефонов в экстренной ситуации

«Дополнительно сообщаем, что в компетенцию медицинских работников не входит установление показаний для использования обучающимися устройств мобильной связи при возникновении угрозы жизни или их здоровью для информирования законного представителя ребенка или иных лиц, в том числе для оказания медпомощи», — говорится в официальном сообщении Минздрава Беларуси.