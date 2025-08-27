Ричмонд
Школы Академгородка в Новосибирске вошли в рейтинг лучших учебных заведений России

Самые высокие позиции занял СУНЦ НГУ, обойдя большинство конкурентов по стране.

По данным агентства RAEX, СУНЦ НГУ занял 4-е место в масштабной категории, уступив только столичным школам. Гимназия № 6 «Горностай» расположилась на 124-й строчке, гимназия № 3 — на 137-й, а лицей № 130 имени Лаврентьева оказался на 261-м месте, пишет Сиб.фм.

В рейтинге конкурентоспособности СУНЦ НГУ вошёл в десятку лидеров, заняв 8-е место. В топ-300 также вошли православная гимназия во имя Сергия Радонежского и лицей «Интеграл». Кроме того, СУНЦ НГУ и «Интеграл» отмечены и в профильных списках: первый — среди лучших по естественно-научному и техническому направлениям, второй — по гуманитарным и социальным дисциплинам.