Школы Академгородка в Новосибирске вошли в рейтинг лучших учебных заведений России

В рейтинге конкурентоспособности СУНЦ НГУ вошёл в десятку лидеров, заняв 8-е место. В топ-300 также вошли православная гимназия во имя Сергия Радонежского и лицей «Интеграл». Кроме того, СУНЦ НГУ и «Интеграл» отмечены и в профильных списках: первый — среди лучших по естественно-научному и техническому направлениям, второй — по гуманитарным и социальным дисциплинам.