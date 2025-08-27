Накануне учебного года губернатор Кубани вручил награды лучшим учителем

«Педагоги всегда живо интересуются развитием образования как в своих учебных заведениях, так и в крае в целом. Вы четко осознаете существующие проблемы, лучше других знаете сильные и слабые стороны системы образования. Главное, что, несмотря на трудности, вы продолжаете выполнять свою миссию — обучать детей, формировать будущее поколение. Выражаю искреннюю благодарность за ваш вклад в будущее Краснодарского края и всей страны. Уверен, нам по силам решение любых задач», — подчеркнул Кондратьев.