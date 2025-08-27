Ричмонд
Накануне учебного года губернатор Кубани вручил награды лучшим учителем

Система образования Краснодарского края — одна из крупнейших в России.

Источник: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев отметил заслуги лучших кубанских учителей, вручив им награды. Церемония чествования состоялась в Краснодаре в рамках регионального педагогического совета.

«Педагоги всегда живо интересуются развитием образования как в своих учебных заведениях, так и в крае в целом. Вы четко осознаете существующие проблемы, лучше других знаете сильные и слабые стороны системы образования. Главное, что, несмотря на трудности, вы продолжаете выполнять свою миссию — обучать детей, формировать будущее поколение. Выражаю искреннюю благодарность за ваш вклад в будущее Краснодарского края и всей страны. Уверен, нам по силам решение любых задач», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор вручил заслуженным работникам образования федеральные и региональные награды. По указу Президента РФ звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Елене Евтушенко, преподавателю русского языка и литературы из краснодарской гимназии № 3, и Светлане Блаженко, учителю биологии из динской школы № 1. Звания «Заслуженный учитель Краснодарского края» удостоились Елена Батяйкина, Алла Герасимова, Анжела Гученко, Алексей Глазков и Анна Магдесян. Еще 14 педагогам были объявлены благодарности от губернатора.

Система образования Краснодарского края — одна из крупнейших в России. В ней задействованы 86 тысяч работников, включая почти 38 тысяч учителей. Педагогам оказывается значительная поддержка на краевом уровне, а ежегодное финансирование отрасли составляет около четверти всего регионального бюджета.

