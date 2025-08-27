Ричмонд
Калининградцам объяснили, как бесплатно воспользоваться платной муниципальной парковкой

КАЛИНИНГРАД, 27 августа, ФедералПресс. С 1 сентября 2025 года в Калининграде и ряде муниципалитетов области вводится новый порядок предоставления льгот на платных муниципальных парковках. Бесплатно воспользоваться ими смогут только те граждане, чьи автомобили будут внесены в специальный реестр парковочных разрешений.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Необходимо будет внести свое транспортное средство в реестр парковочных разрешений. Для этого с 1 сентября текущего года нужно обратиться в МФЦ с соответствующим набором документов и соответствующим заявлением», — уточнила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

После проверки данных и включения машины в систему въезд на платные парковочные зоны будет осуществляться автоматически — с помощью автоматизированной системы распознавания государственных номеров. Это исключит необходимость использования бумажных разрешений и упростит процесс.

В частности, свободно поставить машину можно будет с 19:00 до 8:00 в будни. Предусмотрены льготы для многодетных семей. В любое время парковка будет бесплатной для электромобилей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградские власти хотят зарегистрировать все личные электросамокаты.