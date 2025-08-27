Калининградцам объяснили, как бесплатно воспользоваться платной муниципальной парковкой

«Необходимо будет внести свое транспортное средство в реестр парковочных разрешений. Для этого с 1 сентября текущего года нужно обратиться в МФЦ с соответствующим набором документов и соответствующим заявлением», — уточнила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
После проверки данных и включения машины в систему въезд на платные парковочные зоны будет осуществляться автоматически — с помощью автоматизированной системы распознавания государственных номеров. Это исключит необходимость использования бумажных разрешений и упростит процесс.
В частности, свободно поставить машину можно будет с 19:00 до 8:00 в будни. Предусмотрены льготы для многодетных семей. В любое время парковка будет бесплатной для электромобилей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградские власти хотят зарегистрировать все личные электросамокаты.