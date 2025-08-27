В Алтайском крае прошла летняя физико-математическая школа

Летняя физико-математическая школа для старшеклассников Алтайского края прошла с 8 по 15 августа на базе спортивно-учебно-оздоровительного лагеря «Лицейская дача». Поддержка талантливой молодежи — один из основных приоритетов национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Участниками смены стали 40 школьников. В течение восьми дней ребята решали задачи повышенной сложности по ключевым темам школьного курса алгебры и физики, создавали игры и разрабатывали проекты. Например, на занятиях по робототехнике дети учились мастерить, создавать своими руками полезные механизмы из обучающей игры. Кроме того, для участников смены организовали насыщенную культурную и спортивную программы: экскурсию в дендрарий «Алтайское Холмогорье», спартакиады, песни у костра.
«На смене теоретические занятия были связаны с практикой, каждая тема включала самостоятельную работу. Школьники учились искать и преобразовывать полученную информацию. Кроме того, образовательная программа включала материал, который поможет старшеклассникам подготовиться к решению сложных заданий ЕГЭ», — пояснила учитель математики Алтайского краевого педагогического лицея Татьяна Варкентина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.