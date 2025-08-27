В Красноярске осенью состоится этап программы «Мама-предприниматель»

Предпринимательницы Красноярского края могут принять участие в региональном этапе федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». Она реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства региона.
Поучаствовать в конкурсе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете, имеющие бизнес-идею или проект на начальном этапе развития (до года с даты регистрации). При отборе проектов предпочтение отдается инициативам, направленным на развитие приоритетных отраслей экономики: сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции и производства пищевых товаров. Заявки на участие принимают до 12 сентября на портале мамапредприниматель.рф.
На первом этапе конкурсантки посетят обучающую программу. Предпринимательницы получат инструменты для разработки бизнес-плана, продвижения продукта и привлечения клиентов, а также консультации от экспертов и успешных бизнесменов. В финале участницы конкурса презентуют свои проекты. Лучшая идея получит грант в 150 тыс. рублей на развитие бизнеса. Победительница сможет принять участие в федеральном этапе, который пройдет в Москве, и побороться за выигрыш в 1 млн рублей.
Конкурс регионального уровня пройдет с 22 по 26 сентября в центре «Мой бизнес» Красноярского края. Подробности можно узнать на сайте или по телефону: +7 (800) 234−01−24.
Напомним, что в прошлом году на региональный этап предпринимательницы подали свыше 170 заявок. Победительницей 2024 года стала Оксана Тетрадова из Енисейска с проектом ателье по пошиву одежды, обуви и аксессуаров для кукол. Полученный грант позволил ей приобрести новое вышивальное оборудование и расширить ассортимент продукции. Сейчас ее товары продаются на ярмарках, фестивалях и электронных торговых площадках в странах ЕАЭС и Турции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.