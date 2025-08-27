В Красноярске осенью состоится этап программы «Мама-предприниматель»

Напомним, что в прошлом году на региональный этап предпринимательницы подали свыше 170 заявок. Победительницей 2024 года стала Оксана Тетрадова из Енисейска с проектом ателье по пошиву одежды, обуви и аксессуаров для кукол. Полученный грант позволил ей приобрести новое вышивальное оборудование и расширить ассортимент продукции. Сейчас ее товары продаются на ярмарках, фестивалях и электронных торговых площадках в странах ЕАЭС и Турции.