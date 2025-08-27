Ростовскому психологу украденные посты в соцсетях обойдутся в 100 тысяч

В Ростове-на-Дону местный психолог признана виновной в систематическом плагиате текстов у коллеги из Ставрополя. Арбитражный суд обязал ее выплатить 106 тысяч рублей компенсации, включая 100 тысяч за нарушение авторских прав и 6 тысяч рублей государственной пошлины. Это первый в России случай успешного судебного преследования за копирование контента из социальных сетей. Об этом сообщают СМИ.
Конфликт разразился после того, как ставропольский психотерапевт обнаружила, что ее ростовская коллега дословно копирует профессиональные посты, вносит незначительные правки и выдает их за собственные. В качестве доказательств были представлены скриншоты десяти публикаций, однако суд установил нарушения только по пяти из них.
После попытки досудебного урегулирования, когда ростовский психолог проигнорировала требование прекратить плагиат, ставропольчанка подала иск. Трехмесячное разбирательство завершилось полной победой истца.
