Ростовскому психологу украденные посты в соцсетях обойдутся в 100 тысяч

В Ростове-на-Дону местный психолог признана виновной в систематическом плагиате текстов у коллеги из Ставрополя. Арбитражный суд обязал ее выплатить 106 тысяч рублей компенсации, включая 100 тысяч за нарушение авторских прав и 6 тысяч рублей государственной пошлины. Это первый в России случай успешного судебного преследования за копирование контента из социальных сетей. Об этом сообщают СМИ.