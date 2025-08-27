Начало осени в Новосибирске будет теплее обычного

По данным сервиса «Яндекс Погода», первый месяц осени обещает отойти от привычных климатических сценариев. Обычно в начале сентября в городе наступает похолодание, а тёплые дни «бабьего лета» приходят только ближе к середине месяца. В этом году ситуация может сложиться иначе.