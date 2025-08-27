Начало осени в Новосибирске будет теплее обычного

Сентябрь 2025 года в Новосибирске может удивить горожан мягкой и тёплой погодой: синоптики прогнозируют аномально высокие температуры и минимум дождей.
По данным сервиса «Яндекс Погода», первый месяц осени обещает отойти от привычных климатических сценариев. Обычно в начале сентября в городе наступает похолодание, а тёплые дни «бабьего лета» приходят только ближе к середине месяца. В этом году ситуация может сложиться иначе.
В первой декаде сентября температура воздуха сохранится на уровне +17…+19 градусов, что заметно выше средних показателей для этого периода. Во второй декаде ожидается небольшое похолодание до +14 градусов, а значительное снижение температуры прогнозируется лишь к концу месяца.
Синоптики отмечают, что обильных дождей не ожидается. В основном погода будет пасмурной, однако несколько солнечных дней всё же порадуют новосибирцев.