Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Мирном в Крыму открыли современную детскую площадку

На ней расположены многоуровневые комплексы для лазания, горки и качели.

Источник: Национальные проекты России

Современную детскую площадку открыли 21 августа в селе Мирном Симферопольского района Республики Крым. Ее построили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.

Пространство расположено на улице Февзи Сайдалиева. Новая площадка оснащена ярким и функциональным оборудованием. На ней есть многоуровневые комплексы для лазания, горки и качели для ребят разных возрастов. Особое внимание было уделено безопасности: все элементы установлены на прорезиненном покрытии, предотвращающем травмы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.