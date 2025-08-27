В селе Мирном в Крыму открыли современную детскую площадку

Современную детскую площадку открыли 21 августа в селе Мирном Симферопольского района Республики Крым. Ее построили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
Пространство расположено на улице Февзи Сайдалиева. Новая площадка оснащена ярким и функциональным оборудованием. На ней есть многоуровневые комплексы для лазания, горки и качели для ребят разных возрастов. Особое внимание было уделено безопасности: все элементы установлены на прорезиненном покрытии, предотвращающем травмы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.