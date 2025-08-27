Какие нововведения появятся в школах в 2025/26 учебном году и как они отразятся на учениках

Некоторые изменения коснутся преподавания родных языков у первоклашек. Если раньше на этот предмет было отведено два часа в неделю, то в новом учебном году останется только час. Нововведение вызвало обеспокоенность в ряде регионов — тогда Минпросвещения пояснило, что сокращение было вызвано необходимостью соответствовать СанПиН. Один час того или иного предмета в любом случае нужно было убрать.