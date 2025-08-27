В Кабардино-Балкарии открыли прием заявок в «Школу фермера»

Прием заявок на курс по основам аграрного бизнеса «Школа фермера» от Россельхозбанка стартовал в Кабардино-Балкарии. Такие программы соответствуют целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Старт обучения по направлениям «Мясное и Молочное скотоводство» и «Садоводство» запланирован на начало октября. Занятия будут проходить на базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова. Принять участие в обучении могут главы и сотрудники крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельской территории республики, а также все желающие, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
Во время обучения слушатели школы не только получат теоретические знания, но и посетят ведущие предприятия республики. Многим это поможет пройти конкурсный отбор получателей грантовой поддержки «Агростартап», которая предоставляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Чтобы стать участником проекта, нужно до 22 сентября зарегистрироваться и подать заявку на платформе «Свое фермерство» по ссылке. Консультации по вопросам можно получить у сотрудников Россельхозбанка по номеру телефона: +7 (866) 240−31−09.
«Предыдущие две волны выпустили 55 специалистов в сфере животноводства и садоводства. Обучение в школе полностью бесплатное, и это отличный шанс получить востребованную квалификацию», — отметил директор Кабардино-Балкарского филиала Россельхозбанка Алим Сокуров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.