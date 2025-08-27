В Кабардино-Балкарии открыли прием заявок в «Школу фермера»

Старт обучения по направлениям «Мясное и Молочное скотоводство» и «Садоводство» запланирован на начало октября. Занятия будут проходить на базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова. Принять участие в обучении могут главы и сотрудники крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельской территории республики, а также все желающие, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.