В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами

По его словам, ограничения коснутся объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов.
«Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Хотелось бы акцентировать внимание, что данный законопроект не ограничивает работу самого заведения, а лишь продажу алкоголя в нем. То есть человек также, как и раньше, может прийти в заведение, заказать покушать и выпить, но что-то безалкогольное» — пояснил Туманян.
Кроме того, вводятся новые требования к выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя вблизи школ. Если ранее минимальное расстояние от школы составляло 50 метров, то теперь оно увеличено до 150.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний.