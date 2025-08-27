Ричмонд
В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Крыму с 1 сентября вступают в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции, сообщил замначальника управления лицензирования и регионального государственного контроля Минпроторга РК Георгий Туманян.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, ограничения коснутся объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов.

«Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Хотелось бы акцентировать внимание, что данный законопроект не ограничивает работу самого заведения, а лишь продажу алкоголя в нем. То есть человек также, как и раньше, может прийти в заведение, заказать покушать и выпить, но что-то безалкогольное» — пояснил Туманян.

Кроме того, вводятся новые требования к выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя вблизи школ. Если ранее минимальное расстояние от школы составляло 50 метров, то теперь оно увеличено до 150.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний.