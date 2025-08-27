В Минске в два раза увеличилось количество учащихся военно-патриотических классов

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за прошедший год в два раза увеличилось количество учащихся военно-патриотических классов. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Марина Ильина во время Минского городского образовательного форума педагогических работников «Столичное образование: время конструктивного взаимодействия и развития», который прошел на базе Дома молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
Марина Ильина отметила стратегическую важность развития военно-патриотического движения. «Стремительный рост численности военно-патриотических классов и клубов, активизация их деятельности при поддержке воинских частей свидетельствуют о том, что молодежь выбирает в своей жизни патриотизм и служение Родине. В Минске открыто 173 военно-патриотических класса, охват учащихся в них за прошедший год увеличился вдвое. 53 клуба объединили порядка 3 тыс. учащихся. Есть и достойные результаты. Выпускники военно-патриотических клубов и классов поступили в колледжи и вузы. Время продолжить работу в каждом колледже и создать аналогичные объединения на их базе. Это и будет продолжением военно-патриотического движения», — сказала она.
Красной нитью текущего года в образовании стала тема 80-летия Великой Победы. «Сохранение исторической памяти о войне — важнейшая задача в деле воспитания подрастающего поколения. Главное, как неоднократно подчеркивал наш Президент, — сформировать у молодежи понимание того, что ужасы войны ни в коем случае не должны повториться. В столице делается все возможное, чтобы дети, внуки и правнуки знали свою историю, помнили о победе предков, уважали память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость, за право жить на своей земле», — отметила председатель комитета.
В связи с этим в учреждениях образования всех уровней реализованы сотни мероприятий. «Городские проекты “Мир начинается с детства”, “Звездный поход. Поколение будущего”, кинопроект “Памятные кадры о войне и Великой Победе”, “Имена героев в нашей памяти”, Хоровое вече объединили все учреждения образования столицы. Такая повседневная, живая работа с подрастающим поколением является своего рода прививкой всяческим попыткам реабилитации нацизма. Новый учебный год станет продолжением и совершенствованием начатых дел и акций, зарождения новых инициатив», — добавила Марина Ильина. -0-
Фото Максима Гучека.