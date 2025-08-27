В Минске в два раза увеличилось количество учащихся военно-патриотических классов

Марина Ильина отметила стратегическую важность развития военно-патриотического движения. «Стремительный рост численности военно-патриотических классов и клубов, активизация их деятельности при поддержке воинских частей свидетельствуют о том, что молодежь выбирает в своей жизни патриотизм и служение Родине. В Минске открыто 173 военно-патриотических класса, охват учащихся в них за прошедший год увеличился вдвое. 53 клуба объединили порядка 3 тыс. учащихся. Есть и достойные результаты. Выпускники военно-патриотических клубов и классов поступили в колледжи и вузы. Время продолжить работу в каждом колледже и создать аналогичные объединения на их базе. Это и будет продолжением военно-патриотического движения», — сказала она.