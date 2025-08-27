Ричмонд
Вольфович: Учения «Запад-2025» носят исключительно оборонительный характер

В Совбезе заявили, что цели учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными.

Источник: Комсомольская правда

Цели намеченных на сентябрь 2025 года белорусско-российских учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными. Соответствующее заявление сделал, как передает БелТА, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Он констатировал, что такие учения носят плановый характер, проводятся они с регулярностью раз в два года.

— Цели учений совсем не наступательные. На территории наших соседних государств проводятся учения исключительно с наступательными целями. Для наших учений поставлена исключительно оборонительная цель — защита Союзного государства, — цитирует Вольфовича названный источник.

Госсекретарь также добавил, что именно для того, чтобы снять потенциальное напряжения со стороны соседних государств, учения перенесены в глубь Беларуси, хотя изначально должны были быть реализованы в Гродненской и Брестской областях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Минздраве Беларуси накануне приближающего старта учебного года рассказали о справках к школе, в частности о том, что там должно быть написано в графе «рекомендации», если ребенку можно использовать мобильный телефон во время уроков по медицинским показаниям (читать далее вот тут).

