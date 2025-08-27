Качество и воспитание. Кадлубай назвал приоритеты развития системы образования Минской области

Александр Кадлубай подчеркнул, что система воспитания и идеологической работы должна пронизывать все уровни образования. «Это фундаментальная основа, без которой не может быть полноценного образовательного процесса. Минская область всегда хорошо представлена на республиканских и региональных конкурсах. Однако в последнее время необходимо обратить внимание на воспитательный и идеологический потенциал не только школьных мероприятий, но и каждого урока, каждого мероприятия в дошкольных и профессиональных учреждениях. Там скрыты глубокие неиспользованные ресурсы. Кроме того, следует от количества мероприятий переходить к качеству», — отметил замминистра.