Качество и воспитание. Кадлубай назвал приоритеты развития системы образования Минской области

27 августа, Клецк /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра образования Александр Кадлубай обозначил основные направления развития системы образования, выделив как сильные позиции Минской области, так и аспекты, требующие дополнительного внимания, в ходе конференции педагогических работников Минской области в Клецке, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Кадлубай подчеркнул, что система воспитания и идеологической работы должна пронизывать все уровни образования. «Это фундаментальная основа, без которой не может быть полноценного образовательного процесса. Минская область всегда хорошо представлена на республиканских и региональных конкурсах. Однако в последнее время необходимо обратить внимание на воспитательный и идеологический потенциал не только школьных мероприятий, но и каждого урока, каждого мероприятия в дошкольных и профессиональных учреждениях. Там скрыты глубокие неиспользованные ресурсы. Кроме того, следует от количества мероприятий переходить к качеству», — отметил замминистра.
Говоря о дошкольном образовании, замминистра похвалил область за достигнутые результаты. «Ключевым параметром является то, чтобы ребенок, освоив программу дошкольного образования, психологически и физиологически был готов к школе, обладал необходимыми знаниями, умениями и навыками. В Минской области самый лучший показатель по здоровьесбережению: средний показатель по стране составляет 3 дня пропусков по болезни, тогда как в Минской области — всего 2 дня. Это также результат работы педагогов с семьями и детьми в дошкольных учреждениях», — добавил Александр Кадлубай.
Отмечая уровень общего среднего образования, замминистра отметил достаточно хорошие результаты централизованного экзамена и централизованного тестирования школьников Минской области, хорошую результативность по исследовательскому направлению. «В Минской области уже третий год подряд наблюдается рост средних баллов на централизованном экзамене и централизованном тестировании. Это очень положительная тенденция. Кроме того, наличие 4 трехсотбалльников и 2 четырехсотбалльников говорит само за себя», — добавил он.
Александр Кадлубай также подчеркнул, что ключевым показателем школьного образования является то, что выпускник должен стать сбалансированной личностью и гражданином-патриотом. Важно также правильно профессионально ориентировать детей. «Сегодня мы наблюдаем, что молодые люди отдают предпочтение получению рабочей профессии. Минская область может гордиться тем, что около 48% выпускников 9-х классов поступают на уровень ПТО и ССО. Я уверен, что вы справитесь с задачей достижения 50%, но это требует коллективной работы по грамотной профессиональной ориентации», — отметил замминистра.
Он также сообщил, что ежегодно в систему образования Минской области приходит около 1 тыс. молодых специалистов, что свидетельствует о наличии возможностей для передачи педагогического опыта. Закрепляемость педагогических кадров в области самая высокая по стране.
Традиционная августовская конференция педагогических работников Минской области в этом году проходит в Клецке. В ее ходе чествовали лучших педагогов области, ветеранов педагогического труда и молодых специалистов, которые только начинают свою карьеру в центральном регионе. Также были подведены итоги предыдущего учебного года и определены направления развития системы образования Минщины. -0-
Фото Татьяны Матусевич.