Быть ответственным и благодарным. Опытные педагоги поделились советами с молодыми специалистами

27 августа, Клецк /Корр. БЕЛТА/. На конференции педагогических работников Минской области в Клецке опытные педагоги поделились советами с молодыми специалистами, передает корреспондент БЕЛТА.
Ветеран педагогического труда, бывший директор средней школы № 1 Солигорска Валентина Каштальян рассказала, что посвятила 42 года своей жизни сфере образования. «Я очень счастливый человек, потому что мне повезло выбрать эту профессию, которую я всю жизнь люблю. Поэтому я работала легко и с удовольствием», — отметила она.
Педагог поделилась, что в свое время пришла в школу воспитателем группы продленного дня. «В 1980-е годы устроиться учителем математики было очень трудно. Начиная с воспитателя группы продленного дня, я прошла путь до учителя, классного руководителя, немного поработала председателем профсоюзного комитета и секретарем комитета комсомола в профтехучилище горняков, а затем снова стала учителем и классным руководителем, затем доросла до заместителя директора по воспитательной работе, заместителя по учебной и директора школы», — рассказала она и добавила, что ей повезло на протяжении всего пути работать с достойными людьми.
Главное, уверена Валентина Каштальян, — любить то, что ты делаешь, и подходить к этому ответственно. «Я любила то, что делаю. И считаю, что у меня получалось благодаря ответственным людям вокруг и моей собственной ответственности. Самое главное в моей профессии — человеколюбие и умение быть благодарным. Это тоже важное качество, нужно учиться быть благодарным своей семье, друзьям, коллегам и родине. Я всегда говорю молодым специалистам, что нужно быть благодарными своей родине, потому что у нас есть такие замечательные возможности для развития», — поделилась педагог.
Она отметила, что рада участвовать в конференции и видеть достижения области. «Много различных инновационных проектов — от мультипрофильного обучения до продвижения идеи инклюзивного образования. Нам есть чем гордиться и очень хочется, чтобы наше образование продолжало развиваться в том же темпе. Чтобы у молодых педагогов горели глаза, чтобы они были ответственными и благодарными, чтобы любили то, что делают», — сказала она.
Директор средней школы № 2 города Смолевичи Ольга Каргина рассказала, что сама захотела стать педагогом еще в детстве, вдохновленная матерью и братом, работающими учителями. «Я работаю в образовании с 2005 года. Сейчас я являюсь директором той любимой школы, в которой училась в детстве. Поэтому для меня эта школа родная», — отметила она.
В школе, которую возглавляет Ольга Каргина, обучаются более 500 ребят. «У нас организовано профильное обучение — педагогические и военно-патриотические классы. Этот учебный год был очень интересным. Одновременно это был год качества и год благоустройства. В 2025 году у нас первый год в пятилетке качества, и когда мы готовились к новому учебному году, были созданы оптимальные условия для того, чтобы нашим детям было комфортно учиться и развиваться в школе», — поделилась директор.
Для тех, кто в будущем хочет занять руководящие должности, Ольга Каргина рассказала о критериях качества в сфере образования. «Качество состоит из нескольких компонентов: это качество самого образования в первую очередь, качество материальной базы. В нашем районе уделяется много внимания поддержанию материально-технической базы на достаточном уровне. В этом году были проведены большие ремонтные работы, создающие качественные условия для нахождения наших детей и получения ими достойного образования. И, конечно же, воспитание. Военно-патриотические классы способствуют тому, чтобы наши ребята стали настоящими гражданами и патриотами своей страны. К слову сказать, учащаяся нашей школы, пройдя все отборочные туры конкурса “Я патриот своей страны”, стала участником патриотической акции “Поезд Памяти”. Одновременно она является победителем конкурса “Ученик года 2024”, — рассказала она.
Также Ольга Каргина дала совет, как работать с юным поколением, которое в современных реалиях так быстро меняется: «Молодежь сегодня очень развита. Поэтому нужно идти с ними в ногу. Например, наши учителя постоянно осваивают новые методики, чтобы донести им знания».
В ходе конференции педагогических работников Ольга Каргина была награждена нагрудным знаком Министерства образования «Отличник образования».
Традиционная августовская конференция педагогических работников Минской области в этом году проходит в Клецке. В ее ходе чествовали лучших педагогов области, ветеранов педагогического труда и молодых специалистов, которые только начинают свою карьеру в центральном регионе. Также были подведены итоги предыдущего учебного года и определены направления развития системы образования Минщины. -0-
Фото Татьяны Матусевич.