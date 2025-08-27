Быть ответственным и благодарным. Опытные педагоги поделились советами с молодыми специалистами

Главное, уверена Валентина Каштальян, — любить то, что ты делаешь, и подходить к этому ответственно. «Я любила то, что делаю. И считаю, что у меня получалось благодаря ответственным людям вокруг и моей собственной ответственности. Самое главное в моей профессии — человеколюбие и умение быть благодарным. Это тоже важное качество, нужно учиться быть благодарным своей семье, друзьям, коллегам и родине. Я всегда говорю молодым специалистам, что нужно быть благодарными своей родине, потому что у нас есть такие замечательные возможности для развития», — поделилась педагог.