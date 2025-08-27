Ричмонд
В Батайске двух бывших чиновников подозревают в получении взятки в 100 тысяч

В Батайске возбуждено уголовное дело о взятке против бывших высокопоставленных чиновников администрации города.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по городу Батайск СУ СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении бывших начальника УЖКХ и заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ. Чиновники подозреваются в получении взятки в размере ста тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за лояльное отношение и беспрепятственное принятие работ по муниципальному контракту на ремонт дорожных покрытий. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, в 2024 году должностные лица, действуя по предварительному сговору, получили от предпринимателя денежные средства в обмен на гарантии беспроблемного принятия работ по устранению повреждений асфальтобетонных покрытий в Батайске.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также иных эпизодов преступной деятельности, — сказано в сообщении.

