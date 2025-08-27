В Батайске двух бывших чиновников подозревают в получении взятки в 100 тысяч

Следственный отдел по городу Батайск СУ СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении бывших начальника УЖКХ и заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ. Чиновники подозреваются в получении взятки в размере ста тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за лояльное отношение и беспрепятственное принятие работ по муниципальному контракту на ремонт дорожных покрытий. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.