В Витебске продолжается капремонт Юбилейного моста через Витьбу

Работы ведутся без выходных. После ввода в эксплуатацию мост станет намного удобнее не только для водителей личного и общественного транспорта, но и для пешеходов.

27 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/.Капитальный ремонт моста через реку Витьба начали в октябре 2024 года. Новые опоры, асфальтовое покрытие, тротуар, осветительные мачты — здесь уже выполнены все работы по правой стороне, и строители приступили к обновлению левой стороны моста. Работы ведутся без выходных. После ввода в эксплуатацию мост станет намного удобнее не только для водителей личного и общественного транспорта, но и для пешеходов. -0-Фото Александра Хитрова.