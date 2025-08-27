ЕРИП вводит новые правила возврата платежей в Беларуси с 1 октября 2025 года

Порядок возврата платежей в ЕРИП изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года. Как проинформировали в сервисе, с названной даты вводятся новые правила возврата плательщикам ошибочно совершенных платежей.
С 1 октября у белорусов-плательщиков ЕРИП появятся два варианта возврата ошибочно проведенных платежей.
Во-первых, вернуть деньги можно будет на тот же счет, с которого ранее был совершен платеж. Чтобы это сделать достаточно будет указать номер операции в ЕРИП.
Второй способ -деньги, которые были отправлены ошибочно, можно будет вернуть на другой счет плательщика. Для этого будет нужно предоставить соответствующие реквизиты.
Как добавили в ЕРИП, сама процедура возврата денег будет реализовываться путем взаимозачета: оператор расчетов компенсирует средства поставщику услуг, а тот, в свою очередь, возвращает деньги плательщику.
