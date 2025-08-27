Штормовое предупреждение объявили в 14 областях Казахстана

В Карагандинской области ожидается северо-восточный ветер с переходом на юго-западный, днем на юге порывы 15 м/с. Днем на западе сильная жара 35°. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке сохраняется, на западе ожидается высокая пожарная опасность.