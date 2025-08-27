Всероссийский чемпионат вальщиков леса пройдет в Нижнем Новгороде

Юбилейный 10-й Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2025» пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября. Его организуют в поддержку национального проекта «Кадры», который популяризирует рабочие профессии, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В соревнованиях примут участие команды из России и Республики Беларусь. Согласно международным правилам, состязания пройдут в командном и личном зачетах. В программу Чемпионата включены: соревнования вальщиков леса с бензомоторными пилами (замена цепи, валка леса, обрезка сучьев, комбинированная командная эстафета и другое), выставка спецтехники, оборудования и аксессуаров. Также состоятся соревнования операторов лесозаготовительных комплексов — форвардеров и харвестеров. Помимо этого, будет организована культурно-развлекательная программа для гостей и жителей Нижнего Новгорода.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.