Всероссийский чемпионат вальщиков леса пройдет в Нижнем Новгороде

В соревнованиях примут участие команды из России и Республики Беларусь. Согласно международным правилам, состязания пройдут в командном и личном зачетах. В программу Чемпионата включены: соревнования вальщиков леса с бензомоторными пилами (замена цепи, валка леса, обрезка сучьев, комбинированная командная эстафета и другое), выставка спецтехники, оборудования и аксессуаров. Также состоятся соревнования операторов лесозаготовительных комплексов — форвардеров и харвестеров. Помимо этого, будет организована культурно-развлекательная программа для гостей и жителей Нижнего Новгорода.