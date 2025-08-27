В Германии раскрыли имена участников диверсии на «Северных потоках»

Немецкая газета Die Zeit совместно с Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD опубликовала детали расследования диверсии на газопроводах «Северный поток», произошедшей осенью 2022 года.
Следователи смогли установить личности всех предполагаемых участников атаки и оформить ордера на их арест.
Расследование началось с улик, найденных на 15-метровой яхте Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, с которой, по версии немецких властей, действовала группа диверсантов. На борту эксперты зафиксировали следы ДНК, отпечатки пальцев и частицы взрывчатки (октоген и гексоген), совпавшие с остатками взрывного устройства со дна Балтийского моря.
Ключевым моментом стало обнаружение на острове Рюген автомобиля белого Citroën в ночь на 8 сентября 2022 года. Водитель подтвердил многократные перевозки граждан Украины из Киева в Германию. Следователи реконструировали маршруты пассажиров и установили их личности, несмотря на подставные имена. Подлинные украинские документы, по мнению расследования, указывают на возможную поддержку со стороны официальных структур Киева.
Немецкие власти назвали нескольких участников операции. Среди них — инструктор по дайвингу из Киева Владимир С., опознанный по дорожной камере. После атаки он скрывался в Польше, а при подаче ордера на арест в 2024 году был перевезен автомобилем, зарегистрированным на украинского военного атташе.
Другой подозреваемый — 53-летний украинский военный Всеволод К., проходивший подготовку в бундесверовском центре в Вильдфлеккене; он погиб на востоке Украины в декабре 2024 года. Его ДНК совпало с образцами, найденными на «Андромеде».
По версии следствия, в операции участвовали семь человек: четверо водолазов, специалист по взрывчатке, шкипер и Сергей К., задержанный в Италии. Позднее к группе присоединился Евгений У., который мог привезти часть взрывчатки после неудачной попытки атаковать «Турецкий поток».
Особое внимание привлекла 40-летняя профессиональная дайверша Валерия Т., ранее преподавшая в киевской школе подводного плавания. Она известна рекордом Украины по глубоководным погружениям (104 метра) и, по свидетельствам коллег, проявляла решительность. В соцсетях Т. резко выражалась против России и поддерживала украинскую армию. По данным расследования, именно она настояла на доведении операции до конца, несмотря на сомнения других участников из-за плохой погоды.
Руководил «Андромедой» опытный шкипер из Одессы, действовавший под поддельными именами «Михаил Попов» и «Юрий Котенко». На яхте нашли его отпечатки пальцев, а опыт судовождения включал пересечение Атлантики и участие в регатах.
Таким образом, немецкие следователи назвали состав группы и обстоятельства операции, установив участие семи украинцев с использованием подлинных документов и возможной поддержкой официальных структур.