Бизнесменам Мордовии рассказали о принципах продаж на маркетплейсах

Двухдневный мастер-класс «Маркетплейсы в вопросах и ответах» прошел 12 и 13 августа в Саранске. Его организовали в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.
В первых день прошли теоретические занятия, во второй день участники закрепили пройденный материал на практике. Предприниматель, эксперт в области электронной торговли Елена Волосных вместе с посетителями обучения проанализировала их интернет-магазины.
«Чтобы успешно работать на маркетплейсе, важно не только разместить товар, но и понять, как его видит покупатель. Ассортимент, фотографии, описание — все должно соответствовать ожиданиям аудитории и правилам площадки», — отметила спикер.
Участники обсудили допущенные ошибки и возможные пути их исправления, получили индивидуальные консультации. Эксперт помогла адаптировать товарный ассортимент под требования конкретных площадок и запросы покупателей.
Отметим, что обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24−77−77.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.