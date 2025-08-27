Двое детей погибли, 17 пострадали при стрельбе в католической школе в Миннеаполисе

Утром вооруженный мужчина подошел к зданию сбоку и начал стрелять из винтовки через окна церкви по детям, которые в тот момент сидели в столовой. Сейчас угрозы для общественности нет, на место происшествия прибыли более 65 подразделений экстренных служб. Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал инцидент «ужасающим актом насилия» и сообщил, что на месте работают сотрудники Бюро уголовных расследований штата и государственного патруля.