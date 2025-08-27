Двое детей погибли, 17 пострадали при стрельбе в католической школе в Миннеаполисе

Двое детей погибли и еще по меньшей мере 17 пострадали во время стрельбы в католической школе при церкви Благовещения в Миннеаполисе, США. Об этом в среду, 27 августа, сообщил начальник полиции города Брайан О’Хара.
Утром вооруженный мужчина подошел к зданию сбоку и начал стрелять из винтовки через окна церкви по детям, которые в тот момент сидели в столовой. Сейчас угрозы для общественности нет, на место происшествия прибыли более 65 подразделений экстренных служб. Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал инцидент «ужасающим актом насилия» и сообщил, что на месте работают сотрудники Бюро уголовных расследований штата и государственного патруля.
— Это был преднамеренный акт насилия в отношении невинных детей и других верующих. Абсолютная жестокость и трусость стрельбы по церкви, полной детей, абсолютно непостижима, — передает слова О’Хары агентство Reuters.
Другой инцидент произошел 17 апреля: в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.