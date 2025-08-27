Активист сказал о работе силовиков в день задержания мэра Владимира Наумова

«Очень печально, что такие события происходят сегодня, тем более накануне Дня города. Также очень неприятно слышать, что звучат фамилии из числа руководства. Мы считаем, что следствие разберется в конкретных действиях, если они и были. Но факт задержания на лицо. Наши источники подтверждают, что сегодня велась очень активная работа силовиков по многим вопросам и направлениям. Но пока подробностей больше нет», — сказал собеседник издания.