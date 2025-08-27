Активист сказал о работе силовиков в день задержания мэра Владимира Наумова

В городе Владимир очень активно работали силовики в день задержания мэра Дмитрия Наумова. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал местный активист от партии ЛДПР Николай Донков.
«Очень печально, что такие события происходят сегодня, тем более накануне Дня города. Также очень неприятно слышать, что звучат фамилии из числа руководства. Мы считаем, что следствие разберется в конкретных действиях, если они и были. Но факт задержания на лицо. Наши источники подтверждают, что сегодня велась очень активная работа силовиков по многим вопросам и направлениям. Но пока подробностей больше нет», — сказал собеседник издания.
Ранее в думе города Владимир подтвердили в беседе с aif.ru задержание Наумова. Кроме того, в городской администрации ответили на слухи о задержании мэра.
До этого сообщалось, что Наумов мог быть задержан за махинации с кладбищенскими землями. Уточнялось, сотрудники ФСБ пришли в приемную городской администрации утром 27 августа. Наумов возглавляет город с ноября 2022 года.
Корреспонденту aif.ru стало известно, чем владеет глава Владимира Дмитрий Наумов.