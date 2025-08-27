Портфели первоклассника, сертификаты и сладости. Для ребят в Минске организовали праздник

«Сегодня помощь получают семьи мигрантов, которые находятся в непростом положении. В Беларуси живет большое количество мигрантов, в том числе из Украины, которые зарабатывают, а их дети получают образование. Но есть и те семьи, которые приехали не так давно, и их дети первый раз пойдут в школу. Мы отобрали около 100 таких семей, сегодня часть из них пришла для получения помощи. Каждый год Красный Крест оказывает ее по-разному: иногда мы покупаем портфели, письменные принадлежности, в этот раз решили дать возможность родителям самостоятельно решить, что больше всего необходимо семье для подготовки к школе», — рассказала председатель Минской городской организации БКК Романия Зорина.