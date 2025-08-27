Портфели первоклассника, сертификаты и сладости. Для ребят в Минске организовали праздник

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К новому учебному году дети из социально уязвимых категорий семей получили подарки и побывали на празднике. О том, что вручили школьникам и какую помощь оказывают их семьям, узнала корреспондент БЕЛТА.
В ходе акции «Портфель первоклассника» детям устроили праздничное мероприятие с аниматорами и конкурсами, в конце которого в минском кинотеатре «Беларусь» показали мультфильм. В этом году участие приняли 100 первоклассников, которым вручили портфели, полные школьных принадлежностей, сладости, игрушки. Акция традиционная, ее цель — оказать поддержку социально уязвимым категориям семей. Это семьи с детьми-инвалидами либо в которых инвалидами являются сами родители. Также подарки вручены детям из многодетных и малообеспеченных семей.
«Наша цель — создание таких условий, чтобы каждый учащийся получил достойное образование, а в дальнейшем первое рабочее место и достойную работу. Эти одинаковые условия для получения образования созданы всюду, неважно, находится семья в столице, районном или областном центре, многодетная это семья или с одним ребенком», — подчеркнул председатель Мингорсовета Артем Цуран.
«Дети на подарки всегда реагируют хорошо. Им всегда интересно посмотреть, что лежит в рюкзаках. Родители тоже благодарны за такие мероприятия. Пусть дети в новом учебном году делают успехи в учебе и не огорчают родителей. Семьям — терпения, понимания, быть рядом с детьми в трудной ситуации», — пожелала председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко.
А в рамках кампании «Соберем детей в школу» от Минской городской организации Белорусского Красного Креста вручили денежные сертификаты в один из столичных магазинов. Помощь оказывалась семьям-беженцам из Украины. Акция традиционная, каждый год организация Красного Креста совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома и управлениями образования, которые есть в администрациях районов, выбирает определенные социальные категории для помощи.
«Сегодня помощь получают семьи мигрантов, которые находятся в непростом положении. В Беларуси живет большое количество мигрантов, в том числе из Украины, которые зарабатывают, а их дети получают образование. Но есть и те семьи, которые приехали не так давно, и их дети первый раз пойдут в школу. Мы отобрали около 100 таких семей, сегодня часть из них пришла для получения помощи. Каждый год Красный Крест оказывает ее по-разному: иногда мы покупаем портфели, письменные принадлежности, в этот раз решили дать возможность родителям самостоятельно решить, что больше всего необходимо семье для подготовки к школе», — рассказала председатель Минской городской организации БКК Романия Зорина.
Екатерина Попова переехала с семьей в Минск из Харькова совсем недавно, в конце июля. В родном городе стало небезопасно, школы не работают. Мама рассказала, что выбрала Беларусь для переезда из-за общей истории стран, она считает украинцев и белорусов братскими народами.
«Нам помогли после обращения в организацию. У нас двое детей, начинается подготовка к школе и новому учебному году. Сертификаты дадут возможность закупиться необходимым», — сказала Екатерина.
Помощь получила и переселенка Яна Москвикина, которая приехала в Беларусь в 2022 году из Мариуполя. Она рассказала, что жизнь за эти два года сложилась замечательно. «Минск принял очень доброжелательно, ребенок ходит в школу, сами устроились на работу, вокруг прекрасные люди. С удовольствием останемся здесь и дальше. Помощь очень актуальна, рады поддержке», — поделилась она. −0-