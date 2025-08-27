Путин поздравил бригаду и полк ВС РФ с присвоением почетных наименований

30-ой артиллерийской бригаде присвоено звание «гвардейская», заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й артилерийской брады и 6-го инженерно-саперного полка. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с присвоением 30 артиллерийской бригаде почётного наименования “гвардейская”. Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — указано в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин поздравлял личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 95-летием создания ВДВ, отмечая их мужество и вклад в укрепление обороноспособности страны. В поздравлении также подчеркивалась важная роль ветеранов и современных военнослужащих в обеспечении безопасности России.