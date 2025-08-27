Путин поздравил бригаду и полк ВС РФ с присвоением почетных наименований

Ранее президент Владимир Путин поздравлял личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 95-летием создания ВДВ, отмечая их мужество и вклад в укрепление обороноспособности страны. В поздравлении также подчеркивалась важная роль ветеранов и современных военнослужащих в обеспечении безопасности России.