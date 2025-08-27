Почти 400 человек осмотрела бригада врачей в Соль-Илецке в Оренбуржье

По инициативе врио губернатора региона Евгения Солнцева в отдаленные районы Оренбуржья выезжают мобильные бригады врачей, чтобы принимать на местах местных жителей. В этот раз в состав бригады вошли: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, урологи, акушеры-гинекологи, онкологи и маммологи, а также врачи ультразвуковой диагностики. Пациенты смогли пройти УЗИ внутренних органов, щитовидной железы и флюорографию. По итогам у 33 человек впервые обнаружены заболевания, трое отправлены на госпитализацию.