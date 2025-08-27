Почти 400 человек осмотрела бригада врачей в Соль-Илецке в Оренбуржье

Бригада врачей «Поезда здоровья» 19 августа посетила город Соль-Илецк в Оренбургской области, благодаря чему осмотрела и проконсультировала 339 пациентов, включая 79 детей. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Соль-Илецкого городского округа.
По инициативе врио губернатора региона Евгения Солнцева в отдаленные районы Оренбуржья выезжают мобильные бригады врачей, чтобы принимать на местах местных жителей. В этот раз в состав бригады вошли: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, урологи, акушеры-гинекологи, онкологи и маммологи, а также врачи ультразвуковой диагностики. Пациенты смогли пройти УЗИ внутренних органов, щитовидной железы и флюорографию. По итогам у 33 человек впервые обнаружены заболевания, трое отправлены на госпитализацию.
Также медицинскую помощь дополнительно оказали в мобильном центре микрохирургии глаза. Врач-офтальмолог осмотрел 30 пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.