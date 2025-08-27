На смену «стаканам» пришли «аквариумы»: что установили для сотрудников ДПС на улицах Москвы

На перекрестках столицы, прежде всего в центре, снова появляются павильоны дорожно-патрульной службы (ДПС). В отличие от снесенных меньше года назад «стаканов» для гаишников, установленных к футбольному чемпионату 2018 года, нынешние сооружения имеют двери, а внутри расположен светофорный пульт. Назначение современных полицейских будок может быть при этом новым: судя по их дислокации, инспектора будут следить не столько за водителями, сколько за пешеходами и потоком СИМ.
Самый заметный из новых «киосков» ДПС появился на углу Садово-Спасской и Мясницкой улиц. Серая коробка со скругленными углами выглядит откровенно просто и утилитарно — это вам не вычурные киоски мороженого, несколько лет назад выполненные в унифицированном «чугунно-литейном» стиле. Единственное украшение — собственно надпись «ДПС», которая, скорее всего, будет светиться после ввода в эксплуатацию.
Вот еще некоторые адреса, где установили такие «киоски»: около конструктивистского здания Наркомзема в Орликовом переулке, на углу проспекта Академика Сахарова и, опять-таки, Садового кольца. Проще говоря, опытной площадкой для размещения этих павильонов стал район, где новая трамвайная линия по Сахарова пересекается с Садовым. У будок — светофорные пульты: перекресток обещает в ближайшее время стать одновременно напряженнейшим и одним из важнейших в городе.
А ведь прошло меньше года с момента, как в центре Москвы убрали предыдущие патрульные павильоны — те были установлены к чемпионату мира по футболу 2018 года и обошлись примерно в 500 тысяч рублей за штуку. Кстати, они были менее капитальными, чем нынешние, — фактически это были лишь ветро- и дождезащитные козырьки без дверей и, соответственно, отопления.
Тогда эксперты говорили, что для регулирования дорожного движения такие «стаканы» — в нынешнюю-то эпоху дорожных камер — вообще не нужны. Обычно стояли пустыми «точки» на пересечении Смоленского бульвара и Зубовской улицы, на Бережковской набережной, Сретенке, Смоленской площади, Новом Арбате, Садово-Кудринской, Садовой-Каретной, Садовой-Самотечной улицах. То есть инспектора ДПС там как раз зачастую дежурили — но не выходя из патрульного автомобиля. Что и понятно: в машине и теплее, и оперативнее.
Само же название «стаканы» — еще глубоко советского происхождения: впервые патрульные павильоны ДПС так назвали в 1970-х годах, когда на важных перекрестках всей Москвы, от Кремля до МКАД, поставили типовые конические киоски на высокой «ноге» — инспектор-регулировщик работал в тепле и комфорте на высоте около 3 метров. Такой павильон, кажется, в столице сохранился в единственном экземпляре на Боровицкой площади, где он по-прежнему удобен службе охраны.
А вот в более «простых» местах такие конструкции оказались довольно неудобными: ведь инспектор ДПС не просто сидит, регулирует светофор и наблюдает за обстановкой, но и постоянно «обилечивает» нарушителей Правил дорожного движения. И водителей, и (полвека назад — сплошь и рядом!) пешеходов. А все время путешествовать вверх-вниз по вертикальной лестнице и заставлять это делать мирных граждан — то еще испытание.
Именно поэтому «стаканы» традиционной конструкции убрали в Москве в 2008—2010 годах. А вот нынешние кабинки, пожалуй, так называть уже не будут. На стаканы они вовсе не похожи — скорее уж на торговые киоски. А некоторые особенно ехидные горожане уже сравнили их с кабинками колеса обозрения, канатной дороги и… в общем, даже неудобно сказать, с чем. Ну, хотя бы надпись «ДПС» имеется — чтобы никто не спутал.
Отдельный вопрос: будет ли кому пользоваться новыми павильонами? Источники «МК» в ГИБДД столичного региона не подтвердили, но и не опровергли расширение штата ДПС, а из открытых источников ясно только, что в соответствии с указом президента России от 11 февраля 2023 года возможно появление новых подразделений ГИБДД, а полномочия службы по контролю за дорожным движением подтверждаются. Так или иначе, традиционных постовых — они, конечно, в Москве есть, хотя и в уменьшившихся количествах, — трудно себе представить стоящими или даже сидящими в будках пешим порядком.
Если только дорожные патрули не займутся — чего хотели бы, наверное, миллионы москвичей — нарушениями со стороны водителей СИМ, которые передвигаются по тротуарам. С этой точки зрения оживленные перекрестки — самое удобное место для ловли таких нарушителей: инспектор хорошо видит, кто едет вдвоем, не спешивается на переходах и так далее. А заодно и нарушителей-пешеходов можно призвать к порядку, чем обитатели милицейских будок раньше и занимались.
Кстати, «будка» — слово совершенно не обидное: это сейчас первое, с чем ассоциируется это слово, — цепная собака, а еще в XIX веке именно так назывались павильончики для полицейских (городовых называли еще «бударями», «будочниками»). А на железной дороге и по сей день кое-где сохранились бревенчатые будки обходчиков и дежурных по переездам. Очень, между прочим, уютные строения.