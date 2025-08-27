На смену «стаканам» пришли «аквариумы»: что установили для сотрудников ДПС на улицах Москвы

Отдельный вопрос: будет ли кому пользоваться новыми павильонами? Источники «МК» в ГИБДД столичного региона не подтвердили, но и не опровергли расширение штата ДПС, а из открытых источников ясно только, что в соответствии с указом президента России от 11 февраля 2023 года возможно появление новых подразделений ГИБДД, а полномочия службы по контролю за дорожным движением подтверждаются. Так или иначе, традиционных постовых — они, конечно, в Москве есть, хотя и в уменьшившихся количествах, — трудно себе представить стоящими или даже сидящими в будках пешим порядком.