Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СП могли подорвать при поддержке официальных структур Украины

Следователи воссоздали состав группы и обстоятельства операции.

Источник: Аргументы и факты

Диверсионная группа, которая совершила теракты на газопроводах «Северный поток», могла действовать при поддержке официальных структур Украины. К соответствующему выводу пришли немецкие следователи, передает газета Die Zeit.

По информации журналистов, следователи воссоздали состав группы и обстоятельства операции. Они выяснили, что к подрыву «Северных потоков» причастны семь украинцев, которые действовали с применением подлинных документов и, вероятно, при поддержке Киева.

Сообщается, что в группу входили четверо водолазов, специалист по взрывчатке, шкипер и Сергей Кузнецов, арестованный ранее в Италии. К группе позднее присоединился еще один участник, который, по версии следствия, мог привезти часть взрывчатки после неудачной попытки атаковать «Турецкий поток».

Ранее сообщалось о задержании в Римини 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации диверсий на газопроводах в сентябре 2022 года. Он подтвердил, что служил в ВСУ в 2022 году.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше