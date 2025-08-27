СП могли подорвать при поддержке официальных структур Украины

Диверсионная группа, которая совершила теракты на газопроводах «Северный поток», могла действовать при поддержке официальных структур Украины. К соответствующему выводу пришли немецкие следователи, передает газета Die Zeit.
По информации журналистов, следователи воссоздали состав группы и обстоятельства операции. Они выяснили, что к подрыву «Северных потоков» причастны семь украинцев, которые действовали с применением подлинных документов и, вероятно, при поддержке Киева.
Сообщается, что в группу входили четверо водолазов, специалист по взрывчатке, шкипер и Сергей Кузнецов, арестованный ранее в Италии. К группе позднее присоединился еще один участник, который, по версии следствия, мог привезти часть взрывчатки после неудачной попытки атаковать «Турецкий поток».
Ранее сообщалось о задержании в Римини 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации диверсий на газопроводах в сентябре 2022 года. Он подтвердил, что служил в ВСУ в 2022 году.