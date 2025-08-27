Ричмонд
Сейсмолог предупредил, чем опасно землетрясение в районе Дагестана

Сейсмолог Завьялов перечислил ключевые угрозы землетрясения в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 26 августа в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 6,0, которое почувствовали жители многих районов Дагестана. К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Сейсмолог, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал, чем опасно землетрясение в этом районе. Об этом пишет aif.ru.

— Повезло, что очаг находился в море и не было цунами. Гораздо хуже было бы, если бы он залегал, например, под Чиркейской ГЭС. Если она разрушится, это будет страшная природно-техногенная катастрофа, — пояснил специалист.

По словам эксперта, любое землетрясение способно «подтолкнуть» другие сейсмически нестабильные участки. Упругая волна, возникающая в недрах Земли, распространяется во все стороны и может добавить энергии уже готовому к сдвигу очагу, вызвав новое землетрясение.

Особое внимание сейсмолог обратил на отсутствие афтершоков после вчерашнего толчка. Это может настораживать, ведь энергия землетрясения, возможно, сброшена не полностью, и в будущем возможны новые движения в этой зоне.