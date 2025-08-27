С начала года санавиация Самарской области выполнила 110 вылетов

Специалисты службы санавиации Самарской области с начала года совершили 110 вылетов, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Развитие воздушного транспорта для медицинской эвакуации пациентов в тяжелом состоянии — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«На воздушном транспорте в больницы региона были доставлены 112 пациентов, включая 12 детей. Всего за 5 лет проведено 568 авиационных эвакуаций, помощь получили более 650 жителей области, среди них — свыше 100 детей. Для транспортировки используется специализированный вертолет “Ансат”, оснащенный современным реанимационным оборудованием. Это позволяет оказывать помощь прямо в полете — проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг жизненно важных функций», — рассказала руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения области Галина Черногаева.
Отметим, по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина запланировано строительство вертолетной площадки. Завершение работ и ее ввод в эксплуатацию запланированы в 2026 году.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.