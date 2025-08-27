Ричмонд
В Марий Эл обновили дорогу Мари-Турек — Мари-Купта — Аимково

Специалисты отремонтировали нe только дорожное покрытие на всем протяжении трассы, но и водопропускные трубы.

Ремонт автодороги Мари-Турек — Мари-Купта — Аимково завершили в Республике Марий Эл. Ее улучшили в ходе реализации «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».

Специалисты приступили к работам в прошлом году. Они отремонтировали дорожное покрытие на всем протяжении трассы и водопропускные трубы. Также обновили покрытие на автобусных остановках и укрепили обочины щебнем. С целью повышения безопасности на дороге установили сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесли разметку.

Отметим, что отремонтированная трасса является маршрутом к учебным учреждениям в поселке городского типа Мари-Турек. Также она ведет к ледовому дворцу и церкви.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.