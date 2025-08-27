В Марий Эл обновили дорогу Мари-Турек — Мари-Купта — Аимково

Специалисты приступили к работам в прошлом году. Они отремонтировали дорожное покрытие на всем протяжении трассы и водопропускные трубы. Также обновили покрытие на автобусных остановках и укрепили обочины щебнем. С целью повышения безопасности на дороге установили сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесли разметку.