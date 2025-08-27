Губернатор Липецкой области предупредил граждан о работе ПВО

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил жителей о повышенной активности средств противовоздушной обороны и систем подавления над Липецком и округом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Глава региона призвал граждан максимально соблюдать меры безопасности: оставаться дома, не подходить к окнам, а при нахождении на улице — искать укрытие в ближайших зданиях, паркингах или подземных переходах.
Артамонов отметил, что сигнал «Угроза атаки БПЛА», объявленный в регионе в 18:30 мск, остается действующим до его официального отбоя. Он также подчеркнул запрет на публикацию фотографий и видеозаписей работы ПВО, последствий ударов беспилотников или их пролетов.
KP.RU ранее сообщал, что 25 августа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты над Брянской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Тульской, Калужской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.