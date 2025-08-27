В Ивановской области прошел турслет «Молодость третьего возраста»

Туристический слет участников «Школ здоровья» и досуговых объединений учреждений социального обслуживания «Молодость третьего возраста» прошел на озере Западном в Ивановской области. Мероприятие организовали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в региональном департаменте социальной защиты населения.
В слете приняли участие более 150 представителей старшего поколения из 15 муниципальных образований области. Самому старшему из них был 81 год.
Участники продемонстрировали ловкость и стремление к победе в конкурсах «Меткий стрелок», «На крючке», «Проложи маршрут», «Собери костер» и «Скорая помощь». Также они исполнили песни в творческом конкурсе «У костра», соревновались в «Кулинарном поединке». По итогам мероприятия командам вручили дипломы и памятные подарки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.