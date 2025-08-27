«Признак радикализма»: в СПЧ призвали запретить носить никабы и хиджабы в школах

Необходимо запретить носить никабы и хиджабы в школах, так как подобные атрибуты нехарактерны для народов России. Об этом в среду, 27 августа, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
По словам эксперта, страна по действующему законодательству является светским государством, поэтому в государственных учреждениях не должно быть проявлений той или иной религии. Он добавил, что христианки и мусульманки могут покрывать голову платком, но признаков религиозного радикализма быть не должно.
— У каждых народов мусульманских есть соответствующая одежда национальная, платки и так далее. Никаб же — это признак радикализма, радикального ислама, ближневосточного ислама, — передает слова Кабанова издание «Абзац».
Член СПЧ также выразил мнение, что мигранты видят в гражданах России конкурентов, которых нужно «выдавить». Он считает, что после переезда они не хотят привыкать к новому стилю жизни — иностранцы намерены ходить в никабах и резать жертвенных животных на улицах российских городов.