«Конопатое чудо», три мужа и ни одного ребенка: 77 лет со дня рождения Натальи Гундаревой

Целых 77 лет назад, 28 августа 1948 года, в простой московской семье инженеров родилась девочка, которой суждено было стать одной из самых ярких актрис советского кино. Наталья Гундарева, трижды признанная лучшей актрисой года и получившая прозвище «Хозяйка красного дома» за свое влияние на Театр имени Маяковского, смогла пройти путь от скромной чертежницы до национальной звезды. Ее судьба была полна триумфов, закулисных скандалов и личных драм, а ее роли до сих пор остаются эталоном актерского мастерства. Подробнее в материале URA.RU.