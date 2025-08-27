«Конопатое чудо», три мужа и ни одного ребенка: 77 лет со дня рождения Натальи Гундаревой

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Гундарева.
Целых 77 лет назад, 28 августа 1948 года, в простой московской семье инженеров родилась девочка, которой суждено было стать одной из самых ярких актрис советского кино. Наталья Гундарева, трижды признанная лучшей актрисой года и получившая прозвище «Хозяйка красного дома» за свое влияние на Театр имени Маяковского, смогла пройти путь от скромной чертежницы до национальной звезды. Ее судьба была полна триумфов, закулисных скандалов и личных драм, а ее роли до сих пор остаются эталоном актерского мастерства. Подробнее в материале URA.RU.
От комплексов к триумфу: как Гундарева покорила советское кино.
Наталья никогда не планировала становиться актрисой. Комплексуя из-за своей внешности и полноты, она после школы устроилась чертежницей в конструкторское бюро и готовилась к карьере проектировщика. Судьбу Гундаревой изменил друг, будущий актер Виктор Павлов, уговоривший ее попробовать силы в Щукинском училище.
На вступительных экзаменах произошел курьез: проливной дождь смыл с нее весь макияж, но природное обаяние и веснушки сделали свое дело. Комиссия сразу окрестила ее «конопатым чудом» и приняла, несмотря на огромный конкурс в 250 человек на место. В училище Гундарева училась на одном курсе с Константином Райкиным и Юрием Богатыревым под руководством Юрия Катина-Ярцева.
Театральная карьера: как Гундарева отняла корону у Дорониной.
Кадр из фильма «Сладкая женщина», 1977 год, в роли Ани — актриса Наталья Гундарева РИА Новости.
В 1971 году, окончив училище, Наталья получила приглашения от четырех московских театров, но выбрала Театр имени Маяковского. Первые три года ей доставались только эпизодические роли, пока не случился судьбоносный поворот с постановкой «Банкрота» Островского.
Главную роль Липочки репетировала признанная звезда Татьяна Доронина, но когда она неожиданно уехала на кинофестиваль, Гончаров за 10 дней ввел Гундареву на ее место. Молодая актриса, которая втайне мечтала об этой роли и выучила весь текст, настолько органично вошла в образ, что ее дебют в главной роли сразу привлек внимание театральной Москвы.
Это стало началом затяжного конфликта с Дорониной, который достиг апогея во время одной из репетиций. После резкого замечания Дорониной, Гундарева ответила звонкой пощечиной. Скандал потряс театральный бомонд, но в итоге укрепил позиции Гундаревой. В 1983 году Доронина покинула театр, а Наталья до конца жизни оставалась его главной звездой, получив неофициальное прозвище «Хозяйка красного дома».
От буфетчиц до императриц: Наталья Гундарева в кино.
Наталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма «Осенний марафон’Фото: РИА Новости.
В кино Гундарева дебютировала в 1971 году, но настоящая слава пришла с ролью Ани Доброхотовой в «Сладкой женщине» (1976). Критики и зрители были поражены ее способностью создавать многогранные женские образы — от простых деревенских женщин до сложных, психологически глубоких героинь.
Особенно зрителям запомнились ее роли в фильмах «Осенний марафон», «Однажды двадцать лет спустя», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одиноким предоставляется общежитие». Гундарева могла сыграть кого угодно — от буфетчицы до императрицы Елизаветы, от судьи до опустившейся пьяницы. В каждой роли она была настолько убедительна, что режиссеры признавались: Гундарева могла «оживить» даже самый плоский сценарий.
Личная жизнь Натальи Гундаревой: три брака и драма несостоявшегося материнства.
Артистка Наталья Гундарева в роли Нади Кругловой на съемках фильма «Однажды двадцать лет спустя’Фото: РИА Новости.
Личная жизнь актрисы складывалась не так гладко, как карьера. Трижды она пыталась построить семью, но все три брака оказались недолговечными. Первым мужем Гундаревой стал режиссер Леонид Хейфец, который был на 14 лет старше. Они познакомились на съемках телеспектакля «Обрыв» и вскоре поженились. Брак продлился шесть лет и распался из-за бытовых проблем и растущей популярности Натальи.
Второй брак с актером Виктором Корешковым начался как бурный роман во время работы над спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда». Но быстро завершился после того, как муж влюбился в подругу Натальи.
Только в третьем браке с актером Михаилом Филипповым, который продлился с 1986 года до самой смерти актрисы, Гундарева наконец обрела счастье. Как вспоминала сама актриса: «Я за него вышла не потому, что он талантливый, а потому, что это он».
Одной из главных драм в жизни Гундаревой стало отсутствие детей. По некоторым сведениям, бесплодие наступило из-за неудачной операции в молодости. Хотя актриса публично говорила, что «детей ей заменил театр», близкие знали, как сильно она переживала по этому поводу.
Последняя борьба Гундаревой: инсульт, возвращение и уход со сцены.
Президент РФ Борис Ельцин (слева) и актриса Наталья Гундарева (справа) на вручении правительственных наград в Кремле в 1998 году Владимир Родионов / РИА НовостиНаталья Георгиевна Гундарева, актриса, депутат Государственной думы ФС РФ в 1994 году Александр Макаров / РИА Новости.
В конце 1990-х годов здоровье актрисы начало ухудшаться. В 1999 году она резко сбросила вес и перенесла пластическую операцию, что вызвало шок у зрителей. В июле 2001 года Гундарева перенесла тяжелый ишемический инсульт и впала в кому.
Вопреки прогнозам, актрисе удалось частично восстановиться. К ней вернулись речь и ограниченное движение, и она даже планировала вернуться на сцену. Но в декабре 2002 года во время прогулки Гундарева упала и ударилась головой, что привело к общему ухудшению здоровья. 15 мая 2005 года она скончалась от повторного инсульта в возрасте 56 лет.
Фильмография Натальи Гундаревой.
За свою карьеру Наталья Гундарева создала целую галерею ярких женских образов, многие из которых стали классикой советского кино. Вот некоторые из ее знаковых фильмов:
«Здравствуй и прощай» (1972) — Надежда Сергеевна, буфетчица’Сладкая женщина«(1976) — Анна Александровна Доброхотова’Труффальдино из Бергамо» (1976) — Смеральдина’Подранки«(1977) — Тася’Вас ожидает гражданка Никанорова» (1978) — Катя Никанорова’Осенний марафон«(1979) — Нина Евлампиевна Бузыкина’Однажды двадцать лет спустя» (1980) — Надя Круглова’Одиноким предоставляется общежитие«(1983) — Вера Николаевна Голубева’Зимний вечер в Гаграх» (1985) — Мельникова, певица’Небеса обетованные«(1991) — Люська’Петербургские тайны» (1994) — Татьяна Львовна Шадурская, княгиня’Хочу в тюрьму«(1998) — Маша’Саломея» (2001) — Василиса Саввична, сваха.