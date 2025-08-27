Свыше 92 тыс. обследований прошли жители Нижегородчины в «Поездах здоровья»

Жители Нижегородской области прошли более 92,5 тыс. медицинских обследований в «Поездах здоровья», которые действуют по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В специализированных передвижных модулях можно быстро и с комфортом пройти диагностику различных органов и систем. Пациентам доступны флюорография, электрокардиография, маммография, УЗИ-исследования, а также целый спектр лабораторных исследований.
Результаты обследований, а также консультации специалистов узкого профиля позволяют поставить диагноз и назначить пациенту лечение, если это требуется. С жителями региона работают врачи-кардиологи, неврологи, оториноларингологи, хирурги, онкологи и другие медики. По запросу пациентов к бригаде присоединяются стоматологи, а также специалисты, работающие с людьми с сахарным диабетом.
«За прошедшие месяцы “Поезда здоровья” осуществили уже 155 выездов и посетили более 450 населенных пунктов региона. На приеме у медиков побывало почти 26,7 тысячи человек. Врачам удалось выявить свыше 5,3 тысячи случаев заболеваний. Около 18,7 тысячи человек было направлено на дообследование, в госпитализации нуждались 855 пациентов», — рассказали в Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко, на базе которой формируются бригады медиков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.