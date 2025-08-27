Свыше 92 тыс. обследований прошли жители Нижегородчины в «Поездах здоровья»

«За прошедшие месяцы “Поезда здоровья” осуществили уже 155 выездов и посетили более 450 населенных пунктов региона. На приеме у медиков побывало почти 26,7 тысячи человек. Врачам удалось выявить свыше 5,3 тысячи случаев заболеваний. Около 18,7 тысячи человек было направлено на дообследование, в госпитализации нуждались 855 пациентов», — рассказали в Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко, на базе которой формируются бригады медиков.