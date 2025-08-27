В Татарстане стартовал прием заявок на поддержку событийных мероприятий

В 2024 году поддержку получили два крупных событийных мероприятия. Фестиваль «Духовное единство России — послание миру!» прошел с 26 по 28 июля на острове-граде Свияжск, а с 16 по 18 августа продолжился на территории Болгарского музея-заповедника. Мероприятие было посвящено русской культуре XVI-XXI веков. В программе были хоровые выступления в храмах, концерты фольклорных ансамблей, мастер-классы по ремеслам, каллиграфии и иконописи, а также тематические выставки и круглые столы. Событие посетили 76 тыс. человек.