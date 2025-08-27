В Татарстане стартовал прием заявок на поддержку событийных мероприятий

Прием заявок на получение субсидии на поддержку событийных мероприятий начался 24 августа в Татарстане, сообщили в государственном комитете республики по туризму. Финансовая поддержка предоставляется в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Организаторы туристических мероприятий могут подать заявку на государственную субсидию до 23 сентября через портал предоставления мер финансовой поддержки. Подробнее ознакомиться с правилами участия и отправить заявку можно на сайте.
В 2024 году поддержку получили два крупных событийных мероприятия. Фестиваль «Духовное единство России — послание миру!» прошел с 26 по 28 июля на острове-граде Свияжск, а с 16 по 18 августа продолжился на территории Болгарского музея-заповедника. Мероприятие было посвящено русской культуре XVI-XXI веков. В программе были хоровые выступления в храмах, концерты фольклорных ансамблей, мастер-классы по ремеслам, каллиграфии и иконописи, а также тематические выставки и круглые столы. Событие посетили 76 тыс. человек.
Также 28−29 сентября состоялся фестиваль исторической реконструкции «Болгар. Путешествие в прошлое». Мероприятие посетили более 11 тыс. человек. В программе фестиваля были представлены исторические реконструкции периодов Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и Русского государства. Для гостей работали специализированные площадки и ярмарка ремесел, также были организованы мастер-классы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.