В Красноярском крае реконструируют два моста на трассе «Саяны»

Специалисты улучшат мост через реку Сейбу на 210-м км трассы и через реку Средняя Сейба на 220-м км недалеко от села Щетинкино. Общая протяженность обновленных мостов составит около 50 м. В ходе работ возведут практически новые сооружения. Береговые и промежуточные опоры, а также пролетные строения изготовят из железобетона. Количество полос для движения увеличится с одной до двух. Максимальная грузоподъемность также будет увеличена и составит 100 тонн. Кроме того, специалисты смонтируют систему водоотвода, установят барьерные ограждения и новые дорожные знаки.