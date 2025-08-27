В Красноярском крае реконструируют два моста на трассе «Саяны»

Два моста в составе автодороги «Саяны» отремонтируют в Курагинском муниципальном округе Красноярского края. Работы выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Специалисты улучшат мост через реку Сейбу на 210-м км трассы и через реку Средняя Сейба на 220-м км недалеко от села Щетинкино. Общая протяженность обновленных мостов составит около 50 м. В ходе работ возведут практически новые сооружения. Береговые и промежуточные опоры, а также пролетные строения изготовят из железобетона. Количество полос для движения увеличится с одной до двух. Максимальная грузоподъемность также будет увеличена и составит 100 тонн. Кроме того, специалисты смонтируют систему водоотвода, установят барьерные ограждения и новые дорожные знаки.
«В прошлом году в Курагинском муниципальном округе мы провели аналогичную реконструкцию моста через реку Джебь на 183-м километре трассы. Оба деревянных моста, построенные в начале нулевых, находятся в неудовлетворительном состоянии. При реконструкции планируем построить практически новые сооружения», — отметил министр транспорта региона Дмитрий Зотин.
Напомним, что автодорога «Саяны» входит в опорную дорожную сеть края и проходит через Минусинск, поселки Курагино, Кошурниково и деревню Кускун. Это важная транспортная артерия, связывающая южные и восточные районы края с Красноярском. Она считается региональным дублером федеральной трассы Р257 «Енисей».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.