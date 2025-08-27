Ричмонд
В Роскачестве рассказали, как не выгореть на двух работах

Роскачество: от выгорания поможет четкая граница между работой и личным.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут защититься от выгорания, совмещая основную работу с подработкой, если будут четко разделять рабочее и личное время, сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с «Газета.Ru».

По словам специалиста, дополнительная работа может приносить доход, но без правильного подхода становится источником стресса, особенно в профессиях с высокой эмоциональной нагрузкой. Ганькина подчеркнула, что подработка не должна мешать сну, отдыху, питанию и общению с близкими. Она также посоветовала выбирать подработку, которая проще основной деятельности или помогает снять эмоциональное напряжение, избегая сложных и стрессовых задач.

Поскольку наступает конец сезона отпусков, россиянам советуют для плавного возвращения к рабочему ритму после отдыха приезжать домой за два-три дня до выхода на работу. Это время нужно, чтобы разобрать вещи, привыкнуть к домашней обстановке и восстановить режим. Резкая смена отдыха на работу повышает уровень стресса, нарушает биоритмы и вызывает усталость. Об этом пишет Life.ru.

Кардиолог Ольга Савонина предупредила, что инфаркт в возрасте до 40 лет — реальная опасность. Она отметила, что главная причина — хронический стресс. Вредные привычки и постоянное выгорание от работы усиливают риск. Слова специалиста приводит ОТР.