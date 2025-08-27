В Роскачестве рассказали, как не выгореть на двух работах

По словам специалиста, дополнительная работа может приносить доход, но без правильного подхода становится источником стресса, особенно в профессиях с высокой эмоциональной нагрузкой. Ганькина подчеркнула, что подработка не должна мешать сну, отдыху, питанию и общению с близкими. Она также посоветовала выбирать подработку, которая проще основной деятельности или помогает снять эмоциональное напряжение, избегая сложных и стрессовых задач.