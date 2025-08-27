В Крыму улучшили дорогу от села Гришино до границы с Херсонской областью

Участок дороги от села Гришино до трассы Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью отремонтировали в Республике Крым при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Протяженность обновленного отрезка составила более 1 км. Специалисты убрали старое полотно, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Также они сделали обочины, нанесли дорожную разметку и установили знаки.
Отметим, что в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Крыму запланирован ремонт 25 трасс общей протяженностью 184 км. Сейчас специалисты продолжают обновлять местные дороги, связывающие сельские населенные пункты. Работы ведутся на подъездах к поселку Новоселовскому, Сакам, селу Войково, Днепровка, поселку Красногвардейскому и другим населенным пунктам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.