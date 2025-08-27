ТАСС: Слухи о планируемой продаже РКК «Энергия» являются вымыслом

Сведения, появившиеся в российских СМИ о том, что ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» (входит в состав Роскосмоса) якобы готовят к продаже частному лицу, ничем не подкреплены и не имеют отношения к реальности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли России.
«Эти заявления являются совершенным и категорическим вымыслом», — подчеркнул один из осведомленных собеседников агентства.
Кроме того, другой источник издания также опроверг подобного рода информацию.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что нацпроект по освоению космоса предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Он отметил, что постоянную связь для беспилотников в Арктическом регионе обеспечит высокоэллиптическая спутниковая система «Экспресс-РВ».