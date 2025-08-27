ТАСС: Слухи о планируемой продаже РКК «Энергия» являются вымыслом

Сведения, появившиеся в российских СМИ о том, что ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» (входит в состав Роскосмоса) якобы готовят к продаже частному лицу, ничем не подкреплены и не имеют отношения к реальности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли России.