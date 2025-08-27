Школьник из Подмосковья пропал после поездки в Ростовскую область

В Подмосковье исчез 17-летний школьник, воспользовавшийся сервисом BlaBlaCar и поехавший с неизвестным водителем. Не исключено, что он мог стать жертвой украинских аферистов.
Согласно информации SHOT, юноша, которого зовут Никита, живёт с родителями в Солнечногорске. В понедельник у него была запланирована репетиция к 1 сентября в школе. После репетиции он отвёз свою девушку на такси домой, а затем вернулся в свою квартиру, буквально на несколько минут. Сказав, что спешит, он взял паспорт, рюкзак и ушёл. Позже выяснилось, что он направился в Ростовскую область.
Водитель BlaBlaCar, который подвозил подростка, утверждает, что высадил его в Аксае (недалеко от Ростова) ещё вечером предыдущего дня. Родные поинтересовались у водителя, почему он взял заказ от несовершеннолетнего, на что тот ответил, что пассажир заверил его, что едет к родственникам.
Однако, по словам семьи, в Ростовской области у них нет родственников, и цель поездки Никиты на юг остаётся загадкой. Последней, кто разговаривал с ним в понедельник, была его девушка. Она рассказала, что их разговор постоянно прерывался из-за звонков, а связь была плохой. Впоследствии телефон Никиты стал недоступен.
Он обещал девушке встретиться вечером, но так и не вышел на связь. В настоящий момент полиция и добровольцы ведут поиски пропавшего подростка.