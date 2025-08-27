Школьник из Подмосковья пропал после поездки в Ростовскую область

Согласно информации SHOT, юноша, которого зовут Никита, живёт с родителями в Солнечногорске. В понедельник у него была запланирована репетиция к 1 сентября в школе. После репетиции он отвёз свою девушку на такси домой, а затем вернулся в свою квартиру, буквально на несколько минут. Сказав, что спешит, он взял паспорт, рюкзак и ушёл. Позже выяснилось, что он направился в Ростовскую область.