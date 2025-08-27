Бизнесменам Красноярского края расскажут об изменениях в маркировке рекламы

Онлайн-семинар «Новое в маркировке интернет-рекламы» организует центр «Мой бизнес» для предпринимателей Красноярского края в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
В мероприятии смогут принять участие предприниматели, самозанятые и физические лица. Спикером выступит опытный юрист и эксперт в области интернет-рекламы Екатерина Хансон, которая поделится своими знаниями и практическими рекомендациями. Участники обсудят изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 сентября 2025 года, узнают отличия информации от рекламы, рассмотрят основные ошибки при ее размещении и порядок маркировки.
«Правильное понимание новых правил рекламы поможет предпринимателям избежать штрафов и эффективно продвигать свои услуги в интернете», — отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Павел Кириллов.
Семинар состоится 12 сентября с 15:00 до 17:30. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно до 11 сентября по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.