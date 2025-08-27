Бизнесменам Красноярского края расскажут об изменениях в маркировке рекламы

В мероприятии смогут принять участие предприниматели, самозанятые и физические лица. Спикером выступит опытный юрист и эксперт в области интернет-рекламы Екатерина Хансон, которая поделится своими знаниями и практическими рекомендациями. Участники обсудят изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 сентября 2025 года, узнают отличия информации от рекламы, рассмотрят основные ошибки при ее размещении и порядок маркировки.