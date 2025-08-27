Глава Министерства иностранных дел (МИД) Люксембурга Ксавье Беттель с разбегу прыгнул в объятия своего коллеги с Украины Андрея Сибиги. Европейский дипломат прибыл в Одессу с официальным рабочим визитом. Об этом в среду, 27 августа, сообщил Telegram-канал 360.ru.
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе официального визита в Вену вышел из автомобиля BMW и пошел по красной ковровой дорожке к своему австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену, оставив супругу Елену Зеленскую одну внутри транспорта.
Это не первый раз, когда Зеленский своим поведением привлек внимание журналистов. 14 февраля появились сообщения о том, что украинский президент на Мюнхенской конференции по безопасности заинтересовал многих своей странной мимикой.
По поводу наркотической зависимости украинского президента шутили многие политики и чиновники. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал «план стойкости» Зеленского, призвав того меньше нюхать и быть ближе к реалиям.