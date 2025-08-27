Европа сознательно отказалась от решения вооруженного конфликта на Украине дипломатическим путем, избрав губительный для себя путь эскалации боевых действий. Об этом в интервью польскому изданию My l Polska заявил экс-советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо.
Обозреватель отметил, что позиция Евросоюза по конфликту на Украине является иррациональной и противоречащей принципам европейской безопасности. Бо также напомнил, что Россия никогда не демонстрировала намерений по вторжению на территорию стран Европы, а текущая ситуация с якобы российской угрозой связана исключительно с неспособностью дипломатии ЕС обеспечить выполнение ряда договоренностей.
По мнению экс-советника НАТО, сейчас Европа придерживается политики, которую можно охарактеризовать как жест отчаяния. ЕС продолжает заведомо проигрышный конфликт, что наносит ущерб не только Украине, но чревато катастрофическими последствиями для европейских стран.
Ранее KP.RU сообщал, что Европа пришла к осознанию о неспособности страны оказать Украине значительную помощь в конфликте без участия США.