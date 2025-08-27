Обозреватель отметил, что позиция Евросоюза по конфликту на Украине является иррациональной и противоречащей принципам европейской безопасности. Бо также напомнил, что Россия никогда не демонстрировала намерений по вторжению на территорию стран Европы, а текущая ситуация с якобы российской угрозой связана исключительно с неспособностью дипломатии ЕС обеспечить выполнение ряда договоренностей.